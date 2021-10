Estudo aponta eficácia de fluvoxamina na redução de internações por Covid-19

O estudo, realizado em 11 cidades brasileiras e publicado na revista científica The Lancet Global Health, reduziu em cinco pontos percentuais as hospitalizações em pacientes com Covid-19 pré-existente edit

247 - Uma nova pesquisa aponta que a fluvoxamina, remédio originalmente indicado para o tratamento de doenças mentais como ansiedade e depressão, reduziu em cinco pontos percentuais as hospitalizações em pacientes com Covid-19.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os pesquisadores observaram que a fluvoxamina, capaz de inibir o processo de inflamação das células, poderia ser usada em pacientes com Covid-19 uma vez que a doença provoca um processo inflamatório das células de maneira desenfreada.

Ainda de acordo com a reportagem, o grupo de pessoas escolhido para participar dos testes tinha maior risco de apresentar complicações devido a histórico de doenças pré-existentes como diabetes e obesidade. O estudo contou com 1.497 participantes. Do total, 741 participantes receberam a fluvoxamina e os outros 756 fizeram parte do grupo placebo.

Na análise principal, cada paciente tomou pelo menos um comprimido e recebeu a indicação de utilizar o medicamento durante dez dias. Nessa etapa, 119 pacientes do grupo placebo foram hospitalizados, contra 79 entre quem tomou a fluvoxamina.

