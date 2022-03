Estudo aponta que aspirina pode reduzir risco de morte por Covid-19

Apoie o 247

ICL

247 - Um estudo recém-publicado pela revista científica Jama Network Open por pesquisadores da Escola de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, revelou que o uso do ácido acetilsalicílico ou AAS, conhecido popularmente como aspirina, durante os primeiros dias de hospitalização pela Covid-19 pode reduzir o risco de morte pela doença em 13,6%.

O estudo acompanhou 112.269 adultos hospitalizados com Covid-19, entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, em 64 sistemas de saúde dos EUA. Segundo os pesquisadores, os pacientes que receberam o medicamento a partir do primeiro dia de internação tiveram uma taxa de mortalidade menor, além de menor incidência de casos de embolia pulmonar, informa o jornal O Globo.

Os pesquisadores acreditam que esta pode ser uma alternativa mais viável para subgrupos importantes como pacientes com mais de 60 anos e aqueles com comorbidades devido ao baixo custo do medicamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa pesquisa é vital para fornecer a médicos e pacientes tratamentos eficazes e acessíveis para a Covid-19 para ajudar a reduzir as taxas de mortalidade hospitalar e ajudar as pessoas a se recuperarem dessa doença potencialmente devastadora”, diz o estudo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE