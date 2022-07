Estudo aponta que Covid-19 pode levar à diabetes

Pesquisa feita pela Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) mostram a prevalência de hiperglicemia (níveis de açúcar muito elevados) nos pacientes edit

247 - Pesquisadores da Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) realizaram estudo que aponta que a infecção por Covid-19 elevou o nível de açúcar no sangue de pacientes que se recuperavam da doença.

O estudo coordenado pela pneumologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Ufes, Jessica Polese, analisou 44 pacientes curados da Covid-19 com o obejtivo de avaliar a função pulmonar durante a pós-recuperação, mas outros sintomas chamaram a atenção até 180 dias após a alta do hospital.

De acordo com os pesquisadores, exames mostraram a prevalência de hiperglicemia (níveis de açúcar muito elevados) nos pacientes analisados. E 25% deles, sem nenhum histórico anterior, estavam em estágio pré-diabetes seis meses após a alta.

“A dúvida que temos é quanto tempo durará esse aumento de glicose. O que sabemos é que a infecção descontrola as células produtoras de insulina do pâncreas. Essa inflamação gera uma resistência à insulina, que é um mecanismo do pré-diabéticos”, disse Polese em entrevista ao jornal A Gazeta.

