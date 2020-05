Estudo aponta que menos da metade dos doentes de Covid-19 na Europa tiveram febre

Um estudo feito pelo Journal of Internal Medicine aponta que as dores de cabeça e a perda do olfato foram os sintomas mais frequentes entre os a vítimas de coronavírus na Europa edit

247 - Um estudo feito pelo Journal of Internal Medicine aponta que as dores de cabeça e a perda do olfato foram os sintomas mais frequentes entre os a vítimas de coronavírus na Europa. De acordo com a pesquisa, ao contrário do que havia sido dito no início da epidemia, a presença de febre foi constatada em menos da metade dos doentes. Foram avaliados mais de 1.400 pacientes.

Cerca de 70% registraram dores de cabeça e perda do olfato. Outros sintomas frequentes foram o nariz entupido (67,8% dos pacientes), tosse (63,2%), dores musculares (62,5%), coriza (60,1%) e perda do paladar (54,2%).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.