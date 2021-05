Estudo aponta relação de caso de Covid com Síndrome de Guillan Barré

247- Um artigo científico assinado por sete pesquisadores e publicado no "The Pediatric Infectious Disease Journal" revelou o que consideram um caso inédito no mundo: a associação entre a Cavid-19 e a Síndrome de Guillan Barré. Os pesquisadores descobriram o envolvimento do SARS-Cov-2 na inflamação dos nervos periféricos de uma paciente de 17 anos que, segundo os médicos, traz informações bastante importantes sobre a capacidade de neuroinvasividade do vírus da Covid-19.

De acordo com a reportagem do UOL, a adolestcente desenvolveu a síndrome de Guillan Barré oito dias após sintomas da Covid- 19, em fevereiro.

"Esta foi a primeira vez em que o material genético do SARS-CoV-2 foi detectado no líquor, indicando um mecanismo de invasão viral direta ao sistema nervoso", explica o pesquisador Paulo Ricardo Martins-Filho, líder do Laboratório de Patologia Investigativa da UFS (Universidade Federal de Sergipe)

Segundo a médica neurologista e também autora do estudo, Lis Campos, a paciente começou a apresentar dor na região lombar e fraqueza muscular oito dias depois de um quadro de dor intensa e, 48 horas depois do início desses sintomas, já estava sem andar. Após tratamento, a adolescente já consegue se locomover sem ajuda.

Os casos de Guillain-Barré ficaram mais conhecidos no país após casos relacionados ao vírus da zika e chikungunya.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.