Estudo argentino aponta que Sputnik V produz alta resposta imune já na primeira dose contra a cepa brasileira

247 - Estudo realizado pelo Instituto de Virologia da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, aponta que a vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V, já na primeira dose leva a uma alta resposta imunológica contra a cepa brasileira do novo coronavírus, a P.1.

Os pesquisadores afirmam que 85.5% dos indivíduos envolvidos no estudo desenvolveram anticorpos no 14º dia após a aplicação da primeira dose. 99.65% dos indivíduos desenvolveram anticorpos no 42º dia após a aplicação da segunda aplicação da vacina.

"Uma forte resposta imunológica se forma já após receber a primeira dose da vacina", disse Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), que financia a pesquisa da Sputnik V.

A Sputnik V é utilizada em 66 países com uma população total de mais de 3.2 bilhões de pessoas. No Brasil, a Agência Nacional de Vigulância Sanitária (Anvisa) negou, no dia 26 de abril, o pedido de importação de 30 milhões de doses realizado por 14 estados.

