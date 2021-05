Estudo chinês mostra que Coronavac é eficaz contra variantes da Covid-19

Artigo publicado na Lancet demonstrou que em 76% dos indivíduos vacinados com duas doses foram encontrados anticorpos capazes de neutralizar variantes do coronavírus edit

247 - Um estudo publicado na última quinta-feira (27) na Lancet, uma das mais prestigiadas revistas científicas, revelou que a Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, é eficaz contra a maioria das variantes do coronavírus Sars-CoV-2 conhecidas e com potencial de maior preocupação.

O estudo conduzido na China demonstrou que a vacina produziu anticorpos capazes de bloquear a ação da forma ancestral do vírus chinês e das variantes D614G (a primeira mutação a surgir do vírus), B.1.1.7 (britânica) e B.1.429 (californiana). No caso das variantes P.1 (de Manaus), B.1.351 (sul-africana) e B.1.526 (nova-iorquina), a vacina se mostrou eficaz, mas foram produzidos menos anticorpos neutralizantes, de um quarto a um quinto dos que foram detectados para as outras cepas.

Os resultados foram obtidos a partir da coleta de amostras de sangue de 93 profissionais de saúde saudáveis antes e depois de serem imunizados com as duas doses da Coronavac. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, em 76% dos indivíduos imunizados foram encontrados anticorpos capazes de neutralizar o vírus “selvagem” (ancestral).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.