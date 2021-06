Estudo conclui que Sputnik V é mais segura que Sinopharm e AstraZeneca

Estudo argentino conclui que imunizante desenvolvido na Rússia é mais seguro em comparação com as vacinas da Sinopharm e AstraZeneca por apresentar menos reações supostamente atribuíveis à vacinação edit

Sputnik - Um estudo do Ministério da Saúde da província de Buenos Aires revelou que a vacina russa Sputnik V gera menos sintomas graves do que qualquer um dos outros soros administrados na capital, que são os imunizantes da Sinopharm e AstraZeneca.

A taxa de ocorrências supostamente atribuíveis à vacinação é de apenas 0,7 no caso da Sputnik V. Enquanto as outras duas vacinas da Sinopharm e AstraZeneca, teriam uma taxa de 0,8 e 3,2 em reações possivelmente relacionadas, respectivamente, como destaca o periódico Página 12.

"A Sputnik V apresenta o perfil mais seguro entre as vacinas anticovidais utilizadas na província de Buenos Aires", comemoraram os desenvolvedores.

Na prática, o estudo argentino confirma que não houve mortes relacionadas a esta vacina e a maioria dos eventos pós-vacinais foram leves, como febre, dores de cabeça e dores na área de aplicação.

Conforme informado pela pasta nesta quinta-feira (24), o estudo da Sputnik V foi feito a partir do monitoramento de bonaerenses inoculados com a vacina entre 29 de dezembro de 2020 e 3 de junho de 2021. Nesse período, foram aplicadas 2,8 milhões de doses da vacina Sputnik V, 1,3 milhões da Sinopharm e 0,9 milhões da AstraZeneca.

Os efeitos mais frequentes foram febre (47%), dores de cabeça (45%), mialgias e artralgias (39,5%) e dor (46,5%) e inchaço (7,4%) no local da injeção.

A maioria (54,4%) dos efeitos após a imunização foram classificados como "eventos coincidentes com a vacina", o que significa que embora tenham ocorrido após a sua aplicação, ficou comprovado que constituía doença de outra origem. Em conclusão, de acordo com o estudo do Ministério da Saúde da província de Buenos Aires, um perfil com um baixo número de eventos graves e boa segurança é observado na vacina Sputnik V.

