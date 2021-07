Estudo da Fiocruz aponta que vacinação já evitou até 55 mil mortes por Covid no Brasil

Estudo aponta que a vacinação contra a Covid-19 já evitou entre 40 mil e 55 mil mortes decorrentes da doença no Brasil, além de uma queda estimada em até 117 mil internações edit

247 - Um estudo elaborado pela Fiocruz aponta que a vacinação contra a Covid-19 já evitou entre 40 mil e 55 mil mortes decorrentes da doença no Brasil. O país registra 544 mil óbitos e ocupa o segundo lugar no ranking mundial de mortes por coronavírus. Atualmente, apenas 16% da população brasileira recebeu duas doses do imunizante.

“Os números reforçam e ilustram de forma mais palpável a eficácia das vacinas. Mostram como a vacinação faz toda a diferença na redução de casos graves e mortes e o quanto é importante voltar para tomar a segunda dose”, disse o pesquisador da Fiocruz Marcelo Gomes ao jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo ele, a estimativa de queda no total de internações varia entre 96 mil e 117 mil . De acordo com especialistas, apesar de não impedir o contágio, a vacina protege contra formas mais graves da infecção.

