Estudo da UFRJ e Marinha indica pico do coronavírus nesta semana e estabilidade em julho

Os pesquisadores ainda acreditam que a estabilização do número de casos do novo coronavírus vai ser “empurrada” para depois do mês de julho, com o relaxamento das medidas de isolamento social e o aumento da quantidade de testes realizados edit

247 - O pico da pandemia do novo coronavírus no Brasil deve acontecer ainda nesta semana, de acordo com um modelo matemático feito por pesquisadores da Coppe/UFRJ, Marinha do Brasil e Universidade de Bordeaux, na França. O número de registros de infectados vai começar a se estabilizar apenas no final do mês de julho, quando alcançar 370 mil casos, segundo a pesquisa. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

“Depois do pico, o número de casos acumulados continua crescendo, ele não para de crescer, mas o País vai reportando cada vez menos casos, e a curva começa a mostrar uma tendência de queda”, disse o pesquisador Renato Cotta, professor titular da Coppe/UFRJ e consultor técnico da Marinha do Brasil. “Se tivéssemos o cenário de hoje congelado, chegaríamos ao dia 150 da pandemia, em 18 de julho, com 368 mil casos”, acrescentou.

A projeção foi levantada tendo como base o quadro atual de medidas protetivas como isolamento social, higienização e capacidade de testagem. No entanto, os pesquisadores acreditam que a estabilização da doença deve ser “empurrada” para frente, com o relaxamento da “quarentena” atrelado ao aumento da quantidade de exames realizados, ampliando ainda mais o número de infectados.

