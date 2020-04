Estudo dinamarquês aponta que coronavírus pode ser 20 vezes menos fatal do que anunciado pela OMS

247 - Pesquisa feita em doadores de sangue na Dinamarca aponta que a taxa de mortalidade do novo coronavírus é abaixo de 1% do número de pessoas infectadas. O estudo é feita por pesquisadores do Rigshospitalet em Copenhague. O testes foram feito em amostras de 1.487 doadores de sangue e mostrou uma mortalidade de apenas 0.16%, 20 vezes menor do que é divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O estudo também coloca que há mais dinamarqueses infectados do que aponta o número oficial. O número de contaminados pelo vírus seria 80 vezes maior dos cerca de 5.000 anunciados, estando próximo de 400.000 pessoas. A Autoridade de Saúde Dinamarquesa confirmou. O chefe da organização de saúde afirmou haver muitas pessoas infectadas não diagnosticadas. Até agora, foram cerca de 300 mortes pela doença.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.