Estudo indica 3ª dose para pessoas acima de 55 anos que tomaram Coronavac

A capacidade do organismo gerar resposta imune é menor em homens e em pessoas com mais de 55 anos que receberam as duas doses da vacina Coronavac em comparação com recuperados da Covid-19, diz pesquisa edit

247 - A capacidade do organismo gerar resposta imune é menor em homens e em pessoas com mais de 55 anos que receberam as duas doses da vacina Coronavac em comparação com recuperados da Covid-19, segundo pesquisa conjunta do InCor (Instituto do Coração) e da USP.

O estudo indica que 95% dos participantes vacinados com o imunizante produziram algum tipo de resposta imune contra a Covid-19, frente a 99% dos chamados recuperados.

Uma resposta protetora completa, formada tanto por anticorpos, esteve presente em 70% dos recuperados, mas em apenas 59% dos vacinados contra o novo coronavírus. Para fortalecer a proteção, seria preciso uma terceira dose.

