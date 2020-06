Estudo indica bares e academias como ambientes de supercontaminação da Covid-19

247 - Estudo realizado no Japão, entre pacientes afetados pelo novo coronavírus, publicado no Emerging Infectious Diseases, identificou bares e academias como locais de supercontaminação. Na pesquisa, foram avaliados 3.184 casos de Covid-19 confirmados em laboratório e outros 309 importados de fora do Japão. A informação é do portal G1.

Os locais considerados de maior risco para supercontaminação são as unidades de saúde (30%). Também foram detectados outros ambientes de atendimento, como casas de repouso e clínicas (16%). Os bares, no entanto, têm porcentagem igual, de 16%, acima até dos locais de trabalho (13%), acrescenta a matéria.

O periódico que recebeu a publicação do estudo, o Emerging Infectious Diseases, está ligado ao CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), órgão do governo dos Estados Unidos.

No Brasil, o número de casos confirmados da Covid-19 até as 8h desta manhã de terça-feira (16) é de 891.896, com 44.148 mortes provocadas pela doença.

