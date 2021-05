Estudo revela que 96% dos infectados com Covid-19 têm anticorpos 1 ano após recuperação

Sputnik - A pesquisa realizada pela Universidade de Yokohama, no Japão, demonstrou que 96% das pessoas infectadas pelo coronavírus ainda mantêm os anticorpos um ano após sua recuperação.

Conforme a agência de notícias Kyodo, o estudo analisou resultados provenientes de 250 pessoas de idades entre 21 e 78 anos que testaram positivo ao vírus entre fevereiro e abril do ano passado.

Os autores da pesquisa estabeleceram que todos os pacientes que tiveram sintomas mais graves mantiveram anticorpos ativos no ano seguinte, enquanto 97% dos infectados com sintomas leves ou sem sintomas mantiveram anticorpos nos primeiros seis meses após a doença.

A pesquisa também revelou que apenas 69% das pessoas que adoeceram no ano passado com sintomas leves ou nenhuns sintomas tinham anticorpos para combater a variante sul-africana seis meses após a infecção, 75% tinham contra a variante indiana, 85% possuíam contra a cepa brasileira e o mesmo contra a mutação britânica.

De acordo com resultados do estudo, tais percentagens diminuíram no ano seguinte após a doença.

No entanto, os pesquisadores concluíram que as pessoas que estiveram doentes com o SARS-CoV-2 nos primeiros meses da pandemia, especialmente se tiveram sintomas leves ou eram assintomáticas, devem ainda se vacinar, a fim de evitar a reinfecção com as variantes do Reino Unido, África do Sul, Brasil ou Índia.

