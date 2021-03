Estudo: vacina da Pfizer neutraliza variante brasileira do novo coronavírus

Com a constatação publicada no New England Journal of Medicine, todas as variantes de maior expressão do novo coronavírus — também a sul-africana e a britânica — são neutralizadas pelo imunizante. No entanto, o governo brasileiro recusou recentemente uma oferta da farmacêutica para adquirir 70 milhões de doses edit

247 - A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech é capaz de neutralizar a variante brasileira do novo coronavírus, a P1, constata um estudo publicado nesta segunda-feira (8) na revista científica New England Journal of Medicine.

Assim, todas as variantes de maior expressão do novo coronavírus, contando também a sul-africana e a britânica, são neutralizadas pela vacina.

Segundo os cientistas, a capacidade de neutralização da mutação é praticamente a mesma que outras versões mais antigas e menos contagiosas do vírus.

O Brasil demora para adquirir as vacinas da farmacêutica, que quer condições severas para fechar o acordo, como não se responsabilizar por eventuais efeitos adversos do imunizante e fazer com que a soberania sobre ativos no exterior seja renunciada para garantir o pagamento das doses.

Diante disso, o governo de Jair Bolsonaro recusou, conforme revelado pela Folha no último domingo (7), uma oferta para adquirir 70 milhões de doses, para a revolta de governadores.

