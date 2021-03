EUA acusam AstraZeneca de divulgar estudo de eficácia contendo informações desatualizadas

247 - A notícia de que a vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford tem 100% de eficácia contra casos graves da Covid-19 atenuou os ânimos dos que estavam cautelosos diante da suspensão de imunizações na Europa.

Após a formação de coágulos sanguíneos fatais em recipientes do imunizante, mais de 12 países europeus optaram pelo caminho, mas o estudo deve reforçar a segurança da vacina.

No entanto, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, dos EUA, disse que seu conselho de segurança e monitoramento "estava preocupado com as informações divulgadas pela AstraZeneca sobre os dados iniciais de seu ensaio clínico da vacina Covid-19".

O conselho "expressou preocupação com o fato de que a AstraZeneca pode ter incluído informações desatualizadas desse estudo, que podem ter fornecido uma visão incompleta dos dados de eficácia".

"Instamos a empresa a trabalhar com [o conselho] para revisar os dados de eficácia e garantir que os dados de eficácia mais precisos e atualizados sejam tornados públicos o mais rápido possível".

Os EUA ainda não aprovaram o uso do imunizante. A OMS, autoridades sanitárias britânicas e da União Europeia e a Anvisa atestaram sua segurança.

As informações foram reportadas no jornal inglês The Telegraph.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.