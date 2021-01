EUA anunciam doações para Amazonas construir usinas para a produção de oxigênio

O governo dos Estados Unidos anunciou a arrecadação de mais de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em doações para o estado do Amazonas, que vive um colapso sanitário diante da pandemia de Covid-19 edit

247 - Após outros países enviarem ajuda ao estado do Amazonas diante do colapso sanitário local, como China e Venezuela, o governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 28, a arrecadação de mais de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em doações para o estado.

Segundo a Embaixada norte-americana, esse montante será destinado à construção de usinas para a produção de oxigênio, em escassez nos hospitais de Manaus, o que causou a morte de diversos pacientes da Covid-19.

O governo dos EUA também anunciou a doação de insumos hospitalares e equipamentos de proteção aos profissionais da saúde.

Em nota, o governo norte-americano afirmou que continua a "fomentar conversas regulares com o governo federal sobre a situação em Manaus".

Segundo a Embaixada dos EUA, anteriormente, o governo norte-americano doou US$ 2 milhões em fundos à saúde para apoiar comunidades vulneráveis no Amazonas.

