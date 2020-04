EUA batem recorde da Itália de mortos em um dia por coronavírus

Com 1.169 vítimas em apenas 24 horas, os Estados Unidos bateram um triste recorde durante a pandemia do coronavírus: ultrapassaram a Itália como o país que mais registrou mortos em um dia edit

247, com Agência Ansa - Com 1.169 vítimas em apenas 24 horas, os Estados Unidos bateram um triste recorde durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2): ultrapassaram a Itália como o país que mais registrou mortos em um dia. No dia 27 de março, a Defesa Civil italiana anunciou que tinham sido registradas 969 mortes - 919 no dia e outras 50 mortes do dia anterior que não haviam sido contabilizadas.

Os EUA têm 257 mil casos, seguidos pela Espanha (117 mil) e pela Itália (115 mil). A Alemanha vem na quarta colocação, 89 mil contaminações. Em quinto está a China, onde começou o surto (81,6 mil).

A Itália também foi ultrapassada no número total de contágios pela Espanha, chegando a 117.110 contaminados pela Covid-19 contra 115.242.

Madri anunciou que foram 932 mortes nas últimas 24 horas. O balanço dos números do coronavírus na Itália é sempre realizado às 13h (horário de Brasília).

Segundo o Instituto Superior de Saúde (ISS) da Itália, o país conseguiu entrar no chamado "platô" de casos, após atingir o pico. Os números, apesar de ainda continuarem muitos altos, estabilizaram e devem começar a cair em breve. As três nações são as mais afetadas pela pandemia mundial.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso