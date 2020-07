EUA, Brasil e Índia têm quase metade dos casos de coronavírus no mundo

De acordo com Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, EUA, Brasil e Índia, que estão sofrendo aumentos rápidos nos casos de coronavírus, ainda podem superar a pandemia. Os três países somam mais de 7,5 milhões dos 15,5 milhões de casos da Covid-19 no mundo edit

247, com Reuters - A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quinta-feira que Estados Unidos, Brasil e Índia, que estão sofrendo aumentos rápidos nos casos de coronavírus, ainda podem superar a pandemia. São "países poderosos, capazes e democráticos que têm tremendas capacidades internas para lidar com esta doença", disse Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, em um briefing em Genebra. Os três países somam mais de 7,5 milhões dos 15,5 milhões de casos da Covid-19 no mundo.

Os casos de coronavírus nos EUA ultrapassaram os 4 milhões nesta quinta-feira, com mais de 2.600 novos casos registrados a cada hora, em média, a taxa mais alta do mundo, de acordo com uma contagem da Reuters.

Em segundo lugar no ranking global de casos, o Brasil registrava na quarta-feira (22) 2,2 milhões infecções provocadas pela Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. O País tem uma taxa de contágio (Rt) acima de 1, o que significa aumento da velocidade de infecção, de acordo com o centro de acompanhamento de epidemias do Imperial College.

Na terceira posição está a Índia, com 1,2 bilhão de infectados, conforme dados da plataforma Worldometers, que disponibiliza estatísticas mundiais sobre a Covid-19.

