Rádio Internacional da China - Michael McCaul, republicano na Comissão da Câmara dos Representantes para os Assuntos Internacionais, publicou no dia 2 de agosto um relatório dizendo haver evidências provando que o novo coronavírus saiu do laboratório biológico de Wuhan antes de setembro de 2019, o que não passa de uma completa mentira.

Alguns políticos norte-americanos estão tão ansiosos em difamar a China que sequer têm paciência para esperar o prazo de 90 dias para a conclusão de seus órgãos de inteligência.

No entanto, a declaração infundada de Michael McCaul não pode enganar a comunidade internacional. A imprensa dos Emirados Árabes indicou que os EUA não consideram o rastreamento da origem do novo coronavírus como uma questão de saúde pública, mas sim uma ferramenta para atacar países com diferentes posições políticas.

O pior é que os EUA chegam até mesmo a fazer terrorismo com esta questão científica. Por exemplo, o presidente da EcoHealth Alliance, Dr. Peter Daszak, um dos especialistas do grupo da Organização Mundial da Saúde que realizou pesquisas no início deste ano na China, não é mais patrocinado pelo governo norte-americano por ter expressado opiniões favoráveis ao país oriental.

O virologista russo, Dmitry Lvov, disse também que muitos especialistas da OMS, incluindo ele próprio, sofreram pressões dos EUA para não falar a verdade sobre a pandemia.

O cientista australiano, Danielle Anderson, refutou a teoria do vazamento de laboratório do novo coronavírus porque ele mesmo já tinha trabalhado no laboratório biológico de Wuhan. Porém, sofreu ameaças pessoais e teve que pedir ajuda à polícia.

Devido a tudo isso, a segunda rodada de pesquisas sobre a origem da Covid-19 já foi muito politizada e perdeu o espírito científico e cooperativo. O biólogo suíço, Wilson Edwards, disse que a OMS está se tornando um instrumento político dos EUA.

Por um lado, a conduta dos EUA se mostra irresponsável com a saúde de todos os povos do mundo e só vai atrapalhar o rastreamento da origem do novo coronavírus. Por outro, a difamação contra a China aumentou o racismo no país norte-americano, especialmente o ódio contra descendentes asiáticos.

Dois dias atrás, mais de 300 partidos políticos de mais de 100 países entregaram uma declaração conjunta para a secretaria da OMS dizendo que o rastreamento da origem do Covid-19 deve ser realizado com justiça e não pode ser politizado.

