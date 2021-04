EUA chegam a mais da metade da população adulta vacinada contra a Covid-19

Em torno de 130 milhões de pessoas com 18 anos ou mais foram vacinadas com pelo menos uma dose até o momento, o que representa 50,4% de todos os adultos do país edit

Deutsche Welle - Mais da metade de toda a população adulta dos Estados Unidos recebeu ao menos uma dose da vacina contra a covid-19, anunciou o governo americano neste domingo (18).

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em torno de 130 milhões de pessoas com 18 anos ou mais foram vacinadas com pelo menos uma dose até o momento, o que representa 50,4% de todos os adultos do país.

Por sua vez, cerca de 84 milhões de pessoas, ou 32,5% da população adulta, já estão completamente imunizadas – seja com as duas doses das vacinas que requerem duas aplicações, seja com uma dose única da vacina da empresa Johnson & Johnson.

