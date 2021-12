EUA identificam primeiro caso de Covid-19 provocado pela ômicron, nova variante do coronavírus

Primeiro caso da nova cepa em território estadunidense foi identificado em São Francisco, na Califórnia, em uma pessoa que retornou ao país em um voo originário da África do Sul, no último dia 22 edit

247 - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos confirmaram, nesta quarta-feira (1), o registro do primeiro caso de Covid-19 relacionado à variante ômicron do coronavírus. O primeiro caso da nova cepa em território estadunidense foi identificado em São Francisco, na Califórnia, em uma pessoa que retornou ao país em um voo originário da África do Sul, no último dia 22.

De acordo com o G1, a variante ômicron já foi identificada em ao menos 24 países. O Brasil registra três casos de Covid-19 ligados à nova cepa do coronavírus. Além dos EUA, há casos confirmados desta mutação - identificada pela primeira vez na África do Sul -, em ao menos outras 24 nações.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, a ômicron é uma variante “de preocupação” em função do grande número de mutações identificadas. Na terça-feira (30), as autoridades de saúde holandesas afirmaram que a variante - identificada há pouco mais de uma semana na África do Sul uma semana antes do que se acreditava.

