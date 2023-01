EUA ignoram pandemia grave no país, mas apontam o dedo para a China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Atualmente, as epidemias como o vírus sincicial respiratório (VSR), Covid-19 e a gripe são epidêmicas nos Estados Unidos. Dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA mostram que, na primeira semana de 2023, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 78,99% nos hospitais em todo o país, e a taxa de ocupação de leitos hospitalares atingiu 79,91%.

O jornal The Washington Post disse que o sistema de saúde dos EUA está em uma situação difícil. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês) norte-americano, nos últimos três anos, o país experimentou cinco ondas da pandemia mais grave.

É lógico que, após este período, o sistema de saúde dos EUA deveria ser mais eficiente e maduro, mas a realidade é exatamente o oposto. Analistas apontaram que a causa raiz do problema é que, do começo ao fim, o governo dos EUA não dedicou sua energia para resolver problemas práticos, mas constantemente politizou a pandemia.

Devido ao fracasso da prevenção epidêmica pelo governo, quase todas as variantes do novo coronavírus foram epidêmicas no país, resultando em mais de 100 milhões de pessoas confirmadas com a doença e mais de 1,08 milhão de mortes.

Ao mesmo tempo, isso também fez com que os recursos de saúde dos EUA continuassem a ser escassos, um grande número de pessoal médico renunciou e está cada vez mais difícil para as pessoas consultarem um profissional da área.

No entanto, os políticos norte-americanos ignoram a pandemia dentro de casa e apontam o dedo para a China.

Nos últimos três anos, a China realizou políticas rígidas de prevenção e controle durante o período severo da epidemia, resistiu ao impacto de cinco ondas globais do vírus, reduziu muito os casos graves e as mortes e também ganhou um tempo valioso para o desenvolvimento e a aplicação de vacinas e medicamentos e preparação de recursos médicos.

O governo chinês resolveu positivamente os problemas e fez o máximo para proteger a vida e a saúde das pessoas.

A recente otimização das políticas de prevenção epidêmica da China, de acordo com a situação, não é apenas responsável pelo povo chinês, mas também é favorável para impulsionar a economia mundial.

