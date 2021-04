EUA já vacinaram mais de 200 milhões contra a Covid-19, diz Biden

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em pronunciamento nesta quarta-feira (21) que o país já vacinou mais de 200 milhões de pessoas contra a Covid-19.

"Em dezembro, estabeleci uma meta de administrar 100 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 nos meus primeiros 100 dias de governo. Naquele momento, alguns disseram que isso não poderia ser feito, mas nós conseguimos em 58 dias graças à equipe incrível que eu tenho", afirmou.

"Então, defini uma segunda meta: aplicar 200 milhões de doses nos meus primeiros 100 dias no cargo. Uma meta inigualável no mundo ou nos esforços anteriores de vacinação em massa na história dos EUA. Amanhã, quando os números de vacinados forem divulgados, eles mostrarão que hoje (21) nós conseguimos, nós atingimos a marca de 200 milhões de doses no meu 92º dia no cargo", completou.

Com informações da CNN Brasil.

