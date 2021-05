EUA pedem nova investigação "transparente" sobre origem da Covid-19

Por Stephanie Nebehay, de Genebra (Reuters) - Os Estados Unidos pediram nesta terça-feira que especialistas internacionais avaliem a origem do novos coronavírus e os "primeiros dias do surto" em uma nova investigação sobre a origem do vírus responsável pela Covid-19.

Agências de inteligência dos EUA estão examinando relatos de que pesquisadores de um laboratório de virologia chinês ficaram gravemente doentes um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados em 2019, de acordo com fontes do governo dos EUA, que advertiram, no entanto, que ainda não há provas de que a doença se originou no laboratório.

"A fase 2 do estudo das origens da Covid deve ser lançada com termos de referência transparentes, com base científica e dando aos especialistas internacionais a independência para avaliar completamente a origem do vírus e os primeiros dias do surto", disse o secretário de Saúde dos EUA, Xavier Becerra, em uma mensagem de vídeo para a reunião ministerial anual da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Becerra não mencionou diretamente a China, onde os primeiros casos humanos conhecidos de Covid-19 surgiram na cidade de Wuhan em dezembro de 2019.

A origem do vírus é fortemente contestada. Em um relatório divulgado em março, escrito em conjunto com cientistas chineses, uma equipe liderada pela OMS que passou quatro semanas em Wuhan em janeiro e fevereiro disse que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal, e que "a introdução por meio de um incidente de laboratório foi considerado um caminho extremamente improvável".

Perguntando sobre uma nova missão de acompanhamento, o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic disse à Reuters na segunda-feira que a agência estava revisando as recomendações do relatório em nível técnico.

“As equipes técnicas prepararão uma proposta para os próximos estudos que deverão ser realizados e a apresentarão ao diretor-geral para sua consideração”, disse ele, referindo-se ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jasarevic, lembrando observações de Tedros em 30 de março, disse que mais estudos seriam necessários em uma série de áreas, incluindo a detecção precoce de casos e clusters, os papéis potenciais dos mercados de animais, a transmissão através da cadeia alimentar e a hipótese de incidentes de laboratório.

