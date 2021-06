EUA tentam politizar a Covid-19 com tese sobre “vazamento de laboratório”

“O rastreamento sobre a origem do novo coronavírus está politizado pelos Estados Unidos”, afirmou recentemente Michael Ryan, diretor do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS). A comunidade internacional também criticou Washington por retomar a teoria obsoleta de “vazamento de laboratório" edit

Rádio Internacional da China - Há um ano, o departamento de inteligência dos EUA já havia anunciado que concordou com os consensos do círculo científico de que o novo coronavírus não é feito artificialmente ou geneticamente modificado. Depois de várias investigações realizadas na China, a OMS também emitiu em março deste ano um relatório, indicando que é extremamente impossível que o Covid-19 tenha saído de um laboratório e contagiado as pessoas.

No entanto, o presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou no dia 26 o departamento de inteligência a realizar investigações sobre a origem do novo coronavírus e entregar um relatório dentro de 90 dias. Isso é uma decisão absurda. Cientistas de todo o mundo já estão trabalhando há mais de um ano e ainda não conseguiram descobrir a origem do Covid-19. Como é possível que o departamento de inteligência dos EUA descubram a verdade dentro de apenas três meses?

Além disso, Michael R. Gordon, ex-correspondente-chefe militar do The New York Times publicou um artigo mencionando o laboratório de Wuhan. Vale lembrar que foi exatamente ele que divulgou a informação de que o Iraque possuiu armas de destruição em massa, fazendo com que os EUA desencadeassem a guerra contra o Iraque.

Os EUA farão qualquer coisa que possa difamar ou prejudicar a China, porque Washington considera Beijing como seu maior adversário.

No último período de mais de um ano, a China não só controlou eficazmente a disseminação da epidemia, como também promoveu a recuperação de sua economia. Além disso, o país ofereceu materiais antipandêmicos e vacinas para outros países.

O governo norte-americano cometeu muitos erros no controle da pandemia e aplica o nacionalismo da vacina, o que não só prejudica os interesses dos próprios cidadãos, mas também atrapalha a luta contra o novo coronavírus em todo o planeta.

Alguns políticos americanos não refletiram nem se arrependeram de suas falhas, em vez disso, não param de reprimir a China para tentar atribuir suas culpas a Beijing e aliviar suas pressões. Contudo, a China não é o Iraque. Os norte-americanos devem entender e conhecer bem este fato.

