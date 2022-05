EUA ultrapassam 1 milhão de mortos por Covid

É o país com maior número de mortes pela doença edit

Metrópoles - Os Estados Unidos atingiram a triste marca de um milhão de mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, 4, de acordo com levantamento da NBC News.

É o país com maior número de mortes do mundo. O índice é maior que a população de San Jose, na Califórnia, 10ª maior cidade do país.

De acordo com a NBC, em média, 360 pessoas morrem de Covid por dia nos EUA.

