EUA ultrapassam 500 mil mortes pela Covid-19

247 - Os Estados Unidos ultrapassaram nesta segunda-feira, 22, 500 mil mortes causadas pela Covid-19, segundo levantamento da universidade Johns Hopkins. O país é o mais afetado pelo coronavírus, tanto em casos confirmados, quanto em óbitos pela doença.

Mais de 61 milhões de pessoas foram vacinadas no país, cerca de 13% da população elegível, fazendo com que o país registrasse queda de 44% na média móvel de novos casos e de 35% na média de mortes, segundo monitoramento do jornal The New York Times.

A campanha de vacinação, entretanto, sofre problemas com a onda de frio que assola parte dos EUA, uma vez que mais de 2 mil pontos de vacinação foram afetados, assim como desafios logísticos para driblar as nevascas e recompor os estoques dos estados.

