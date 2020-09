Ex-deputado diz que Blairo Maggi inaugurou ‘nova sistemática’ de propinas em Mato Grosso e aponta 38 parlamentares

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso José Riva citou, em delação premiada, um suposto pagamento de mesadas a 38 deputados com valores totalizam R$ 175 milhões. De acordo com o ex-deputado, o esquema ganhou "nova sistemática" na gestão Blairo Maggi edit

247 - O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso José Riva citou, em delação premiada, um suposto pagamento de mesadas a 38 deputados com valores totalizam R$ 175 milhões. De acordo com o ex-deputado, atualmente no PSD, o esquema se estendeu por mais de duas décadas, desde 1995, e ganhou "nova sistemática" na gestão Blairo Maggi (PP/2003-2010), que depois foi ministro da Agricultura no governo Michel Temer. Pelo menos 71 estabelecimentos, alguns comandados por políticos através de 'laranjas', teriam participado do esquema.

O delator afirmou que, em 2002, Maggi decidiu que a propina deveria ser empenhada como suplementação orçamentária do Legislativo estadual e paga também a deputados de oposição. Até então, o Executivo ficava responsável pelos acertos, por meio da liderança da bancada, e beneficiavam somente parlamentares da base governista.

"Esses repasses passam a ser feitos pela Assembleia, esses pagamentos de propina, em um acordo firmado pelo governador Blairo Maggi", disse Riva. Os relatos foram publicados pelo blog do Fausto Macedo.

O novo esquema de pagamento de propinas aos deputados passou a ser feito com notas fiscais falsas ou superfaturadas emitidas por empresas que devolviam parte da receita recebida.

"Naturalmente que, para fazer esses repasses, a Assembleia teria que recorrer a algum tipo de desvio, através da emissão de notas de empresas de prestação de serviço simulado", afirmou Riva. O superfaturamento não se verificava no preço do material, mas no montante. "A quantidade da nota geralmente era muito superior ao valor fornecido e algumas empresas sequer forneciam material".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.