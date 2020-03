Ex-ministro da Defesa do Uruguai é a 1ª vítima fatal da COVID-19 no país

Sputnik - Natural de Montevidéu, Rodolfo González Rissotto, de 71 anos, faleceu na noite deste sábado (28) no Centro de Tratamento Intensivo La Española, na capital uruguaia.

A morte foi anunciada pelo secretário da Presidência do país, Álvaro Delgado, durante uma coletiva de imprensa, publicou o portal Subrayado.

Rissotto, que ocupou os cargos de ministro da Defesa e da Corte Eleitoral do Uruguai na década de 90, era membro do Partido Nacional.

Além dele, outros oito pacientes estavam internados na mesma unidade acometidos da COVID-19.

Apesar da condição de saúde precária, segundo Delgado, a comunicação com Rissotto era frequente através de mensagens via Internet.

Em uma delas, com uma foto com flores coloridas, Rissotto escreveu: "Com estas lindas flores quero transmitir uma mensagem de esperança, lembrando que a humanidade soube superar gravíssimas pandemias no passado, deixemos o medo somente ao medo."

Por sua vez, o recém-empossado presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, confortou a família do falecido em sua conta no Twitter, como visto abaixo.

Coronavírus no Uruguai

Ao total, o Uruguai tem 304 casos confirmados da COVID-19, tendo Rissotto sido a primeira vítima fatal no país.

A maior parte dos casos estão na capital, Montevidéu.