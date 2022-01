Presidente da Pfizer diz que "pandemia pode ser mais leve" se houver um movimento global de acesso às vacinas

A executiva lamentou omissões do governo Bolsonaro em responder à proposta da Pfizer, mas elogiou a adesão dos brasileiros aos imunizantes edit

247 - A presidente da Pfizer no Brasil, Marta Díez, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que é importante garantir o acesso às vacinas a países de baixa e média renda para que haja uma saída global da pandemia. Díez acredita que só assim 'a pandemia vai ser cada vez mais leve'.

A executiva lamentou as inúmeras omissões do governo Bolsonaro em responder à proposta da Pfizer para venda de vacinas, mas elogiou a adesão dos brasileiros aos imunizantes.

“É a primeira vez que temos uma pandemia dessas dimensões. Então, podemos observar hoje versus um ano atrás, as taxas de mortalidade e casos graves são muito menores em todos os países, inclusive no Brasil, que tem uma vacinação elevada”.

A Pfizer anunciou que pretende lançar uma nova vacina contra a ômicron em março. Díez pontuou que o contrato com o governo brasileiro inclui essas possíveis vacinas, seja para Ômicron, seja para outras variantes, mas que a produção vai depender do que for demandado pelo governo.

“Talvez a situação pandêmica de cada país seja diferente. Se alguns governos veem que a população está vacinada de forma rigorosa com a terceira dose, talvez avaliem que não seja necessário adquirir esse imunizante”.

A executiva disse, ainda, que a empresa deve pedir nas próximas semanas o registro na Anvisa para seu medicamento Paxlovid, pílula antiviral com quase 90% de eficácia contra a Covid-19. Para ela, " vamos aprender a viver" com a Covid-19.

