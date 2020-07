Executivos lucram mais de US$ 1 bi na corrida pela vacina que combate o coronavírus

247 -Em meio à crise econômica gerada pelo cenário devastador da pandemia, algumas empresas seguem na contramão lucrando com o vírus. Segundo reportagem do portal Época, executivos e membros de conselho de indústrias farmacêuticas e médicas estão faturando milhões de dólares com anúncios positivos em meio à corrida por uma vacina contra a Covid-19. Pequenas companhias viram suas ações dispararem do dia para a noite literalmente, após comunicarem que receberiam apoio do governo dos Estados Unidos.

Segundo a reportagem, o alto escalão de ao menos 11 empresas - a maioria delas pouco conhecida e dependente de um único medicamento - vendeu ações que valem mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,17 bilhões na cotação atual) desde março, segundo dados do provedor Equilar, compilados pelo New York Times.

