Fabricante da Sputnik V se reúne com Ministério da Saúde para acelerar liberação da vacina

Metrópoes - O Ministério da Saúd e e a União Química se reúnem na manhã desta sexta-feira (5/2) para as negociações sobre a Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19. A farmacêutica brasileira tem acordo com autoridades da Rússia para produzir doses do imunizante no Brasil.

O encontro estava marcado para as 10h. Ao chegar à sede do Ministério da Saúde, o dono da União Química, Fernando Marques, disse: “A expectativa é de que tenhamos vacina, pelo amor de Deus. O povo está morrendo”.

O diretor de Negócios Internacionais da empresa, Rogério Rosso, afirmou que espera avanço na conversa com o governo federal. Os executivos chegaram por volta das 9h45.

A reunião deve contar com a presença do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco.

