Fabricante de pílula contra Covid-19 vai pedir autorização de uso emergencial à Anvisa

247 - A farmacêutica MSD, de acordo com o jornal O Globo, vai pedir nos próximos dias à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização de uso emergencial contra Covid-19 para o antiviral molnupiravir.

Estudo mostra que o medicamento reduziu em aproximadamente 50% os riscos de internação e mortes em decorrência da Covid-19.

O resultado foi tão positivo que o estudo de fase 3, realizado em mais de 100 países, foi interrompido, visto que não seria ético continuar a dar placebo às pessoas sabendo que o remédio é eficaz.

A pneumologista e pesquisadora Margareth Dalcomo, da Fiocruz, explica: "esse remédio não é um substituto para a vacina. Se ele funcionar, encontrando os resultados que esperamos e respondendo à nossa expectativa, será um complemento para a vacina. É um antiviral interessante porque atua na replicação viral, confundindo o vírus que acaba errando na sua replicação. Estou confiante porque ele foi bem estudado, demonstrando boa eficácia e segurança. E deu super certo para as variantes".

A Fiocruz está em diálogo com a farmacêutica para produzir o remédio no Brasil. "O mais importante é que vamos poder começar uma discussão para fabricar o remédio. Ele é muito caro ainda, o tratamento completo sai US$ 700. Imagina o custo para o país', disse Margareth.

