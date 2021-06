Faixa etária de pacientes internados com Covid-19 em SP vem caindo de forma acelerada

247 - ​A faixa etária de pacientes internados em UTI com Covid-19 vem caindo de forma acelerada, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo. A média de idade passou de 70,2 anos em dezembro para 64,5 em março e 56,9 anos em maio. Segundo a instituição, a proporção de pacientes com mais de 60 anos na UTI em maio do ano passado era de sete para cada dez internados. Hoje, ela é de três doentes para cada dez doentes.

O hospital afirma que é preciso entender também que algumas das pessoas nessa faixa etária ainda não fizeram o ciclo completo de imunização, por terem tomado vacinas com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda doses.

“Os resultados são impressionantes”, diz o infectologista Pedro Mathiasi, superintendente de qualidade e segurança do HCor, que credita a mudança no perfil dos pacientes ao avanço da imunização. “O segredo é vacina no braço. Acelerar, acelerar, acelerar”, diz ele.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.