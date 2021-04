Falta de remédios do kit intubação atinge 1,4 mil municípios

Metrópoles - Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta desabastecimento de medicamentos do chamado kit intubação – para tratamento hospitalar de pacientes graves com Covid-19 – em, pelo menos, 1,4 mil municípios. De acordo com o estudo, 625 cidades também sofrem com falta de oxigênio medicinal.

O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (1°/4). Para a realização do estudo, foram procurados 2.533 prefeitos de municípios – quantidade que corresponde a 46% do total brasileiro.

Os prefeitos também foram questionados sobre a distribuição de vacinas. Dentre eles, 98% disseram ter recebido doses do imunizante contra Covid-19 nesta semana. As remessas ocorreram duas vezes para 68,4% dos municípios, e 24,4% receberam apenas uma.

