Falta de vacina leva quatro capitais a suspenderem aplicação de novas doses

247 - A falta de vacinas levou as capitais de quatro estados — Curitiba, Goiânia, Rio Branco e Florianópolis — a suspenderem a aplicação de novas doses. Outras oito cidades interromperam as campanhas.

O Distrito Federal suspendeu parcialmente a aplicação, que antes seria durante todo o feriado. As cidades aguardam a chegada de lotes para retomar a vacinação.

Reportagem do G1 destaca que não é a primeira vez em que cidades para as campanhas por falta de doses desde o início da imunização, em janeiro. O problema também aconteceu em fevereiro e no meio de março.

