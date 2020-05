Falta ou atraso de testes faz com que Brasil tenha 1.720 mortes por Covid-19 a mais do que é anunciado

247 - Os dados sobre mortes causadas por Covid-19 no Brasil apresentam uma diferença de 1.720 óbitos anunciados pelo Ministério da Saúde entre os dias 22 de abril e o da última quarta-feira (6). Segundo reportagem do UOL, a atualização retroativa feita pela pasta revela o atraso na contagem das mortes em razão da fila de testes, o que muda a percepção sobre a velocidade do avanço da doença no país.

Nesta semana, o ministério passou a informar os óbitos registrados nas últimas 72 horas juntamente com as mortes confirmadas. Por esta metodologia, segundo dados da última quarta-feira , dos 615 óbitos registrados em 24 horas, 140 teriam ocorrido nos três dias anteriores. Todas as demais mortes teriam sido registradas antes deste período.

Nesta sexta-feira, segundo dados das secretarias estaduais de Saúde, haviam 136.519 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 9.265 mortes.

