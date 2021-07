Famílias fazem vaquinhas para pagar dívidas após internações por Covid

247 - Com dificuldade para encontrar leitos públicos de atendimento para casos graves de Covid-19, famílias brasileiras têm se endividado ao recorrer à rede hospitalar particular para conseguir internar parentes em leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e recorrem as vaquinhas para custear a internação de seus familiares. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Apesar de a demanda por leitos ter caído na maioria dos estados na última semana, há locais em que a pressão no sistema de saúde ainda é grande, como no Paraná, onde nesta sexta-feira (2) havia 54 pessoas aguardando por leitos.

No interior de São Paulo, por exemplo, a família do aposentado Luís Antônio Ribeiro, 64, vendeu 400 feijoadas no último final de semana e criou uma vaquinha virtual para ajudar a pagar a dívida em um hospital privado de Matão, distante 139 km de Batatais, onde a família mora.

