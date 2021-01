Famílias realizam filas para comprar oxigênio em empresas privadas em Manaus

A capital amazonense enfrenta um colapso no sistema de saúde, com leitos de UTI lotados e hospitais com falta de oxigênio para tratar os pacientes com Covid-19 - muitos estão sendo enviados para outros estados para serem tratados edit

247 - Em Manaus, capital do estado do Amazonas, famílias com doentes realizaram uma fila, madrugando de sexta-feira, 15, para sábado, 16, em frente a uma empresa privada fornecedora de oxigênio, para tentar comprar o produto, que está em falta nos hospitais. Empresas, porém, também esperam reposição.

"Já estamos na fila há mais de 24h. Nossa empresa tem mais de 23 pacientes internados em casa, home care, com Covid. Eles estão falando que não tem gás de oxigênio, mas tem sim. De hora em hora você vê carro entrando, mas a população toda está desorientada sem saber o que fazer", relatou um cidadão, segundo o G1.

"Não dormi, não fui em casa, só me alimentei porque o pessoal da igreja tá vindo aqui, trazendo alimentos, água, sopa. Mas não 'arredei' o pé daqui. Quando chegam, dizem que não tem, nunca tem, mas chegam carros privados e saem com cilindros”, contou outro.

A capital amazonense enfrenta um colapso no sistema de saúde, com leitos de UTI lotados e hospitais com falta de oxigênio para tratar os pacientes com Covid-19 - muitos estão sendo enviados para serem tratados em outros estados.

