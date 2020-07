Fases dos testes de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNtech ocorrerão ao mesmo tempo, informa Anvisa

247 - O gerente geral de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes, explicou que todas as fases dos testes das vacinas contra o coronavírus das farmacêuticas Pfizer e BioNtech ocorrerão ao mesmo tempo. A declaração foi dada em entrevista à CNN, nesta terça-feira, 21.

“A ideia é que todas as fases aconteçam ao mesmo tempo. Realizamos testes in vitro que comprovam que podemos realizar as fases ao mesmo tempo sem afetar a segurança. No sentido de acelerar o desenvolvimento das vacinas, várias outras agências sanitárias do mundo estão realizando as três fases de teste ao mesmo tempo.”

A agência autorizou nesta terça-feira (21) testes em humanos no Brasil das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela empresa de biotecnologia alemã Biontech.

Com mais estas duas substâncias, o Brasil terá, no total, quatro vacinas em fases de testes no País, juntamente com a desenvolvida ela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e com a do laboratório chinês Sinovac Biotech, que iniciou os testes nesta terça-feira.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.