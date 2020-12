FDA constata que vacina da Moderna contra a Covid-19 "não mostra problemas de segurança"

247 - A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos constatou hoje que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório americano Moderna "não mostra problemas de segurança".

Segundo a agência, a vacina "não mostra problemas de segurança específicos que impeçam a emissão”, confirmando também que ela é eficaz em 94.1% dos casos.

No final do mês passado, a Moderna pediu às agências reguladoras da Europa e dos EUA o uso emergencial de sua vacina. O respaldo da FDA nos EUA deve acelerar esse processo.

A grande parte dos imunizantes da Moderna, segundo seus planos, serão destinados aos EUA (entre 85 e 100 milhões no primeiro trimestre de 2021). Outros 15 a 25 milhões serão distribuídos ao redor do mundo no mesmo período.

