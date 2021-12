Festa de fim de ano do trabalho infecta 23 pessoas com a Ômicron em SP

Funcionários viajaram para São Paulo para participar do evento, e foram diagnosticados ao voltar para casa, no município de Extrema (MG) edit

Metrópoles - Cerca de 23 pessoas da cidade de Extrema (MG) foram contaminadas com a variante Ômicron do coronavírus depois de uma festa de confraternização de trabalho, segundo a Secretaria Municipal de Saúde local. Os funcionários foram para o evento em São Paulo, mas foram diagnosticados ao voltar para casa.

De acordo com o médico-coordenador do controle da Covid-19 no município, Enis Donizetti Silva, inicialmente foram identificados 11 casos da infecção. O governo de Extrema pediu, então, que os outros funcionários fizessem o teste — assim, a quantidade de diagnosticados chegou a 23. Todos estão em casa e cumprindo isolamento.

Segundo o médico, os pacientes estão com casos leves ou moderados, e nenhum precisou ser hospitalizado até o momento. A prefeitura informou ainda que outras empresas também estão sendo acompanhadas por dividir refeitório com os funcionários infectados.

