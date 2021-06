Filas de vacinação em xepa nas UBSs de SP têm até 6.000 inscritos

247 - A busca de vacina contra o novo coronavírus, por quem ainda não está no calendário oficial de imunização, tem feito com que postos de saúde da cidade de São Paulo registrem até 6.000 pessoas na fila da xepa de imunizantes, como é o caso de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Santa Cecília e no Cambuci (ambas na região central da capital paulista). A reportagem é do portal Agora São Paulo.

Essas pessoas vão atrás de doses excedentes, que são aquelas que sobram em frascos abertos, mas não são aplicadas no público-alvo da campanha em horário próximo ao fechamento dos postos de saúde.

Segundo a reportagem, nem nem todos que se inscrevem nas filas de espera da xepa estão entre os grupos incluídos para conseguir as doses excedentes. É o caso do designer Murilo Gasparett, 28 anos, que nesta segunda-feira (31) foi acompanhar a namorada, a veterinária Isabella Colleoni, 28, a tomar a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca na UBS Doutor Humberto Pascale, em Santa Cecília (centro), e aproveitou para pedir para colocar seu nome na fila da xepa, mesmo sem ter comorbidades. “O que vier é lucro, se antecipar minha vacinação está ótimo”, afirmou o rapaz.

Ainda na UBS da Santa Cecília, um funcionário afirmou que a lista de espera para as vacinas da xepa preenche atualmente três cadernos. Segundo ele, sem saber que falava com a reportagem, isso dá entre 5.000 e 6.000 pessoas. O servidor público não soube dizer quanto tempo as pessoas ficam na fila até serem chamadas.

