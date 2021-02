Fiocruz acha mutação em variante brasileira da Covid-19 em Manaus

A variante da variante P.1 foi denominada P.1-like. A primeira mutação também foi encontrada pela Fiocruz no Amazonas e hoje já está em outros países do mundo edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) acharam uma mutação da variante brasileira da Covid-19. A variante da variante P.1 foi denominada P.1-like. A primeira mutação também foi encontrada pela Fiocruz no Amazonas e hoje já está em outros países do mundo.

A Fiocruz e a FVS enviaram uma nota técnica sobre a existência da nova mutação para o Ministério da Saúde no último dia 2. A nota informou que apenas um caso foi registrado até agora, em um paciente em Manaus no dia 23 de dezembro. "A sequência P.1-like acumulou um número atipicamente alto de alterações genéticas", afirma a nota.

"A detecção das sequências P.1-like e B.1.1.33-E484K em Manaus sugere que a diversidade de variantes de SARS-CoV-2 com mutações preocupantes na proteína Spike que circulam nesta cidade brasileira poderia ser maior do que inicialmente descrito", avaliam.

