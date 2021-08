Fiocruz alerta para o agravamento do risco de transmissão de Covid-19 com circulação da variante Delta

Boletim da Fiocruz ainda destaca uma possível reversão no processo de rejuvenescimento da pandemia no Brasil, com taxas de internações em leitos de UTI e óbitos voltando a concentrar um maior número de idosos edit

247 - Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, publicado nesta sexta-feira, 6, aponta que, apesar das taxas de mortalidade e incidência de casos terem diminuído no Brasil, os números ainda preocupam por causa do agravamento da transmissão da doença com a nova variante Delta.

O boletim ainda destaca uma possível reversão no processo de rejuvenescimento da pandemia no Brasil, com taxas de internações em leitos de UTI e óbitos voltando a concentrar um maior número de idosos.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.