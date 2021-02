Fiocruz começa a envasar 1º lote da vacina de Oxford/AstraZeneca

Sputnik - O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) deu início ao envase do primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela instituição em parceria com o laboratório AstraZeneca.

O insumo faz parte do lote com 90 litros de IFA recebido pela Bio-Manguinhos/Fiocruz na semana passada suficientes para a produção de 2,8 milhões de doses do imunizante. A previsão é que o envase desse primeiro lote seja concluído ainda neste sábado (13).

Serão processadas cerca de 400 mil doses de pré-validação, que serão avaliadas para garantir que o processo esteja totalmente adequado para a produção da vacina.

​A Fiocruz vai escalonar a produção ao longo dos primeiros meses para manter a meta de 100,4 milhões de doses até julho deste ano. As informações foram publicadas pela Agência Brasil.

Já no segundo semestre de 2021, não será mais necessária a importação do IFA, que passará a ser produzido em Bio-Manguinhos, após a conclusão da transferência de tecnologia.

De agosto a dezembro serão mais 110 milhões de doses de vacinas produzidas inteiramente na instituição.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.