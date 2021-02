Fiocruz confirma dois milhões de doses da vacina da Oxford até o fim de fevereiro

As doses virão do Instituto Serum, da Índia, e devem chegar até o fim de fevereiro, auxiliando na campanha nacional de vacinação que já enfrenta crises no Brasil edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou na sexta-feira, 19, que receberá mais dois milhões de doses prontas da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca.

As doses virão do Instituto Serum, da Índia, e devem chegar até o fim de fevereiro, auxiliando na campanha nacional de vacinação que já enfrenta crises no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o processo foi suspenso por falta de imunizantes.

O acordo da Fiocruz com a AstraZeneca prevê a aquisição de 10 milhões de vacinas, além de dois milhões já recebidas em 24 de janeiro. As outras oito milhões devem chegar nos próximos dois meses, mas ainda não há data para recebimento.

Na semana passada, dentre as capitais, Rio, Salvador e Cuiabá anunciaram a paralisação da vacinação até a chegada de novas remessas. Enquanto outras cidades, como Curitiba, enfrentam escassez.

O dono do Serum Institute da Índia, neste domingo, 21, Adar Poonawalla, pediu “paciência” para os governos estrangeiros que aguardam seus imunizantes.

