Fiocruz desenvolve vacina própria contra a Covid-19

247 - Além de se preparar para produzir a vacina contra a Covid-19 criada pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, a Fiocruz agora avança no desenvolvimento de duas vacinas próprias, com suas testagens iniciadas em janeiro.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, as duas vacinas são tocadas com financiamento nacional e, de acordo com o cronograma da instituição, têm prazo de conclusão para o final de 2021 ou o primeiro semestre de 2022. Na verdade, apenas uma delas sobreviverá —aque se sair melhor nos estudos pré-clínicos.

