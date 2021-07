Fiocruz detecta tendência de melhora em taxa de ocupação de leitos de UTI por covid-19

Mesmo com as boas notícias, os pesquisadores da instituição ressaltam: elas não representam controle da pandemia no Brasil, que ainda conta com alto patamar de transmissão da doença edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) detectou melhora na tendência de ocupação de leitos de UTI por covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS) no país. A melhora apurada pelos pesquisadores da fundação foi veiculada na mais recente edição do Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz, informativo sobre a evolução da doença no Brasil, e que compreende período de 20 a 26 de junho. A reportagem é do portal Valor Economico.

A fundação também apurou trajetória descendente em óbitos pela doença, com menor taxa de letalidade por covid-19, atualmente em 2,4% (proporção de casos que resultaram em óbitos). Em março desse ano, essa taxa era de 4,2%.

A fundação informou ter detectado apenas três Estados com taxas de ocupação de leitos iguais ou superiores a 90%. São eles: Tocantins, Paraná e Santa Catarina.

Ainda de acordo com a reportagem, em contrapartida, outros 15 Estados estão na zona de alerta intermediário, com índices de ocupação de leitos de UTI por covid-19 variando entre 60% e 80%. Nesse grupo estão: Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, entre outros. Além disso, fora da zona de alerta, estão Rondônia, Acre, Amapá e Paraíba, com ocupação de leitos de UTI pela doença inferior a 60%, informou a Fiocruz.

